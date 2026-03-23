Polatlı'da Bayram Trafik Yoğunluğu

23.03.2026 00:12
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bayram dönüşü E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bayram dönüşü oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi. E-90 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafik yoğunluğu arttı. Özellikle E-90 karayolu üzerinde Ankara istikametine doğru uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk dron ile görüntülenirken, trafiğin özellikle Sanayi Kavşağı çevresinde zaman zaman durma noktasına geldiği gözlemlendi. Havadan çekilen görüntülerde trafik akışının Sivrihisar yönüne kadar uzandığı dikkati çekti.

Bölgede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Bölge Trafik ekipleri ile Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri yol boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Olası kazalara karşı ise 112 Acil Sağlık ekipleri belirli noktalarda hazır bekletildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

