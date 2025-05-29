Polis, Bozulan Araca Yardım Etti

Elazığ'da seyir halindeyken bozulan aracın yardımına bölgede bulunan polis ekibi yetişti.

Olay, Vali Fahribey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taksi bir anda bozuldu. O bölgede trafik kontrolünü sağlayan polis ekibi, bozulan aracı görünce yanına gitti. Çalışmayan otomobil, trafik polisinin itmesi sonucu güvenli bölgeye alındı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ