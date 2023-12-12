Polis ekiplerinden kan bağışı kampanyasına destek

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay Çankırı Şubesi tarafından, kan stoklarının karşılanması amacı ile düzenlenen kan bağışı kampanyasına İl Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen kampanya için çok sayıda polis memuru kan bağışında bulundu. - ÇANKIRI