Polis Haftası Çankırı'da törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Polis Haftası Çankırı'da törenlerle kutlandı

10.04.2022 18:17
Polis Haftası Çankırı'da törenlerle kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü, Çankırı'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü, Çankırı'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çankırı'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü ve Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenler çerçevesinde Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ve teşkilat mensupları, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın projelerini tanıtmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla da stantlar kuruldu. Vali Ayaz ve İl Emniyet Müdürü Delen de stantları ziyaret ederek polis ekiplerinin çalışmalarını inceledi. - ÇANKIRI

Polis Haftası Çankırı'da törenlerle kutlandı
Polis Haftası Çankırı'da törenlerle kutlandı
Polis Haftası Çankırı'da törenlerle kutlandı
Polis Haftası Çankırı'da törenlerle kutlandı
Polis Haftası Çankırı'da törenlerle kutlandı

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Polis Haftası, Çankırı, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polis Haftası Çankırı'da törenlerle kutlandı - Son Dakika


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