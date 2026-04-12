Polis Haftası\'nda Anlamlı Ziyaret

12.04.2026 13:01
Toprakkale'deki özel öğrenciler, polisleri çiçeklerle karşıladı; etkinlikte renkli anlar yaşandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Özel öğrenciler, kendilerini ziyarete gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini çiçeklerle karşılayarak Polis Haftası'nı kutladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Toprakkale Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette polisler ile özel öğrenciler arasında samimi ve renkli görüntüler oluştu. Etkinlik kapsamında bazı özel öğrenciler polis aracına binerek anons yaptı. Polis telsizinden yapılan anonslar ve araç içerisindeki heyecan dolu anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Ziyaretin sonunda özel öğrenciler, polis ekiplerine çiçek takdim ederek Polis Haftası'nı kutladı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

