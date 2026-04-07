Polis Haftası'nda Kan Bağışı Dayanışması
Polis Haftası'nda Kan Bağışı Dayanışması

07.04.2026 22:57
Samsun'da Emniyet Teşkilatı'nın 181. yılı dolayısıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Samsun'da Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğiyle taçlandırıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü personeli, düzenlenen kampanyada 181 ünite kan bağışında bulunarak dikkat çeken bir dayanışma örneği sergiledi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Emniyet Teşkilatı'nın 181'inci yılı etkinlikleri kapsamında kan verme etkinliği düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasında düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Yoğun katılımın gözlendiği programda gönüllü olarak kan veren emniyet personeli, hayat kurtarmaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajları öne çıktı.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, desteklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş nezdinde tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederek Polis Haftası'nı kutladı.

Emniyet Teşkilatı'nın 181'inci yılı dolayısıyla düzenlenen kan bağışı etkinliği, hem farkındalık oluşturdu hem de ihtiyaç sahiplerine umut oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Polis Haftası, Samsun, Yerel, Son Dakika

Advertisement
