Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı - Son Dakika

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile beraberindekiler Asri Mezarlığı'nda bulunan 7 şehidin mezarını ayrı ayrı ziyaret ederek, dualar okudu.

Düzenlenen programda protokol ve şehit yakınları tarafından şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı. - ERZURUM