Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

09.04.2022 00:57
Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile beraberindekiler Asri Mezarlığı'nda bulunan 7 şehidin mezarını ayrı ayrı ziyaret ederek, dualar okudu.

Düzenlenen programda protokol ve şehit yakınları tarafından şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı. - ERZURUM

YORUMLAR
500
'Alo merkez, bize şeker getirir misin!' 'Alo merkez, bize şeker getirir misin!' Yerköy'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi Yerköy'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Polis Haftası, Erzurum, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 01:08:50. #1.13#
SON DAKİKA: Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement