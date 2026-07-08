Polis Memuru Cem Akın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Afyonkarahisar'da kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden 51 yasindaki polis memuru Cem Akın gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Cem Akın (51), yaklaşık 2 yıl önce bağırsak kanserine yakalandı. Amansız hastalıkla mücadelesini sürdüren Akın, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Görevinin yanı sıra doğa fotoğrafçılığına olan tutkusu ve bu alanda kazandığı prestijli ödüllerle tanınan Cem Akın'ın vefat haberi, meslektaşları ve kentteki basın mensupları arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Hayatını kaybeden polis memuru için Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Dr. Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ali Birtan Erol, protokol üyeleri, meslektaşları, sevenleri ve basın mensupları katıldı. Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Cem Akın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR