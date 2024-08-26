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Polis otosu ile otomobil çapıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekiplerine ait otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Çınar Sokağın kesişiminde meydana geldi. 34 HT 4205 plakalı otomobil ile Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ait polis otosu cadde ile sokağın keşiminde çarpıştı.

Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 2 vatandaşı Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Sürekli olarak bu bölgede kaza yaşandığını belirten mahalle sakinleri bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını yetkililerden talep etti.