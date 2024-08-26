Polis otosu ile otomobil çapıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Polis otosu ile otomobil çapıştı: 2 yaralı

Geniş Video İzle

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekiplerine ait otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgede sık sık kaza yaşandığı belirtilerek yetkililerden çözüm talep edildi.

26.08.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis otosu ile otomobil çapıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekiplerine ait otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Çınar Sokağın kesişiminde meydana geldi. 34 HT 4205 plakalı otomobil ile Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ait polis otosu cadde ile sokağın keşiminde çarpıştı.

Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 2 vatandaşı Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Sürekli olarak bu bölgede kaza yaşandığını belirten mahalle sakinleri bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını yetkililerden talep etti.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polis otosu ile otomobil çapıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:24 Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
10:07 İzlanda’da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:54 Teoman’dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 19:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: Polis otosu ile otomobil çapıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement