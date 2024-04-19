Sakarya\'da polis, şerit dışından geçen motorlu kuryeyi uyardı

Yerel

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Serdivan ilçesinde şerit dışından giderek araçları geçen motorlu kuryeyi durduran polisin, kuryeyi otomobil sürücüleri ve trafik hakkında uyardığı anlar kask kamerasına yansıdı.

2. Cadde'de üzerinde yaşanan olayda, paket siparişini götüren motorlu kurye araçların sağından giderken trafik polisi tarafından durduruldu. Polisin, kuryeyi otomobil sürücüleri hakkında uyardığı diyalog kuryenin kask kamerasınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde polisin, "Araçların sağından gitme. Çünkü hiçbir sürücü kolay kolay sağ aynasına bakmıyor. Ortadan git diyemem ama en azından canını tehlikeye atmazsın çünkü sağdaki sola geçmek için soldaki de sağa geçmek için ortay her zaman bakar ama senin gittiğin yöne kimse bakmaz sebebi ise sağda kaldırım var kimse gelemez diye düşünür. Gidersen çarpabilirler ve sende yere düşersin. Canının kıymeti olsun biraz, üç kuruş için canını tehlikeye atma" dediği anlar yer aldı. - SAKARYA