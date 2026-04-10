Polis Teşkilatı\'na 181. Yıl Kutlaması

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetimi katılırken, KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Türk Polis Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yapmaktadır" dedi.

Sabah saatlerinde, Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen çelenk törenine KUTO Meclis Başkanı Bülent İlbahar katıldı. Daha sonra kutlama programı kapsamında düzenlenen kokteyle katılan, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Meclis Başkan Yardımcısı Tolga Erdem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp, Meclis Üyesi Mustafa Aytar, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Komite ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Şükrünaz Şahinler, Genç Girişimciler Kurulu üyesi Mehmet Aygüneş, bu anlamlı günde emniyet mensuplarının yanında yer aldı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası İlçe Emniyet binasında düzenlenen kokteylde, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli ve tüm emniyet mensuplarını kutlayarak "181 yıllık köklü geçmişiyle Türk Polis Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yapmaktadır. Toplumun huzur ve güvenliği için görev yapan tüm emniyet teşkilatı mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN