Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü Karasu'da kutlandı - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü Karasu'da da kutlandı. Karasu Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören sonrasında, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Plaj Caddesi'ni yürüyerek geçti.

Karasu Kaymakamlığı önünde düzenlenen çelenk töreni ile Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü kutlandı. Karasu İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol'un Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, tüm emniyet personeli ve ilçe protokolünün katıldığı törende vatandaşlar da hazır bulundu. Tören, Karasu İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol'un konuşmasıyla tamamlandı. Akyol, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "10 Nisan 1845 tarihli polis nizamnamesiyle kurulan, aziz milletimizin desteğini alarak şanla şerefle yazdığı 177 yıllık mazisi olan teşkilatımız, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil dünyada da saygın yerini almış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

Tören sonrası, Karasu İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol ve tüm emniyet personeli, Karasu Kaymakamlığı'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına kadar polis araçlarının sirenleri eşliğinde yürüyerek vatandaşı selamladı. Çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından kutlama programı sona erdi. - SAKARYA