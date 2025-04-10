Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı

Polis Teşkilatı\'nın 180. Yılı Kutlandı

Karabük'te yapılan törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası kutlandı.

10.04.2025 12:25
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Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Karabük'te tören düzenlendi.

Karabük Valiliği önünde gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ile Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Abdulkadir Kazan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan İl Emniyet Müdürü Köse, teşkilatın 180 yıllık köklü geçmişine vurgu yaptı.

Köse, "10 Nisan 1845 tarihinde 'Polis' adıyla kurulan iç güvenlik teşkilatımız 180 yaşında. Huzur, güven ve sağlık içerisinde nice yıllara temennisiyle, teşkilatımızın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" dedi.

Polislik mesleğinin tanımına değinen Köse, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun birinci maddesini hatırlatarak, "Polis; asayişi, kamu, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken dokunulmazlığını korur. Vatandaşlarımızın ırz, can ve malını muhafaza eder, toplumun rahatlığını sağlar. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere yardım eder" ifadelerini kullandı.

Teşkilatın öncelikli görevinin "önleyici polislik" olduğunu belirterek suç oluşmadan önce tedbir almanın esas hedef olduğunu vurgulayan Köse, devriye hizmetleri, uygulamalar, denetimler ile eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sayesinde vatandaşlara güvenli bir yaşam alanı sağlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Meydana gelen suçlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Köse, "Her türlü bilgi ve teknolojik imkanlardan yararlanarak, nitelikli ve özverili personelimizle, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm maddi delil ve emareleri adli makamların talimatları doğrultusunda toplayarak, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde adaletin tecellisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Köse ayrıca, halkın karşılaştığı hukuka aykırı durumlarda ilk başvurduğu yerin polis teşkilatı olduğunu hatırlatarak, görev yapan her emniyet mensubunun, bu güvene layık olmak için özveriyle çalıştığını ifade etti. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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