Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı

10.04.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, kahraman polislerimiz, Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve iftiharla kutluyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"181 yıldır bu aziz teşkilat; milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukukun üstünlüğü için fedakarca görev yapanların ocağı olmuştur. Gece gündüz demeden görev başında olan sizler; ay yıldızlı bayrağımızın şerefini, devletimizin gücünü ve milletimizin duasını omuzlarınızda taşıyorsunuz. Attığınız her adımda, tuttuğunuz her nöbette; Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine ve geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Şunu çok iyi biliyorum ki; bu devlet sizin cesaretinizle güçlü, bu millet sizin fedakarlığınızla huzurludur. Bu kutsal görev uğruna şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başındaki tüm polislerimize üstün başarılar diliyor; her birinize kazasız, belasız görevler temenni ediyorum. Polis Haftamız kutlu olsun. Türk Polis Teşkilatımızın 181. yılı mübarek olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Güvenlik, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 09:40:45. #7.12#
SON DAKİKA: Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.