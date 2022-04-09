Polis vatandaşlara gül şerbeti ikram etti - Son Dakika
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Polis vatandaşlara gül şerbeti ikram etti

09.04.2022 14:09
Polis vatandaşlara gül şerbeti ikram etti

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde görevli emniyet mensupları teravih namazı çıkışı vatandaşlara gül şerbeti ikram etti.

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde görevli emniyet mensupları teravih namazı çıkışı vatandaşlara gül şerbeti ikram etti.

Kutlama etkinlikleri dahilinde emniyet mensupları vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikler ile ilgili açıklamalarda bulunan İhsaniye İlçe Emniyet Amiri Samed Büyük, "Etkinlikler çerçevesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek teravih namazı çıkışı sonrasında kendilerine gül şerbeti ikram ettik. Yıl dönümünün Ramazan ayına denk gelmesi ayrı bir güzellik kattı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Polis vatandaşlara gül şerbeti ikram etti
Polis vatandaşlara gül şerbeti ikram etti
Polis vatandaşlara gül şerbeti ikram etti
Polis vatandaşlara gül şerbeti ikram etti

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Teravih Namazı, Hisarcık, İhsaniye, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polis vatandaşlara gül şerbeti ikram etti - Son Dakika


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