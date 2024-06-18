Polis, yavru köpeği otomobil altında kalmaktan son anda kurtardı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karayoluna çıkan yavru köpek polisin dikkati sayesinde otomobil altında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı- Malatya karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, yavru bir köpeğin aniden yola fırladığını fark etti. Polis memuru, araçların yoğun şekilde geçtiği karayoluna çıkan köpeğin peşinden koşmaya başladı. Polis memuru bir yandan köpeği yakalamaya çalışırken bir yandan da araç sürücülerini durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yavru köpek araçların altında kalmaktan polis memuru sayesinde kurtuldu. Polis memuru yakalayıp kucağına aldığı yavru köpeği bir ağaç gölgesinde dinlendirdi. Su verilen köpek daha sonra polis memurları tarafından kara yoluna uzak bir bölgeye bırakıldı. - ADIYAMAN