Polisler Çocuklarla Kar Topu Oynadı - Son Dakika
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Yerel

Polisler Çocuklarla Kar Topu Oynadı

Polisler Çocuklarla Kar Topu Oynadı

Elazığ'da kar yağışı sonrası polis ekipleri, çocukların isteğiyle kar topu oynamaya başladı.

06.02.2025 12:15
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Elazığ'da polisler çocukların isteğini kırmayarak onlarla kar topu oynadı. O anlar görenlerin içini ısıttı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da, kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerine başlayan kar ile birlikte kent beyaza büründü. Okulların tatil edildiği kentte, çocuklar karın keyfini çıkarmak için dışarı çıktı. Bu sırada polis ekiplerine denk gelen çocuklar, polislerle kar topu oynamak istedi. Çocukların isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, çocuklarla kar topu oynadı. O anlar görenlerin içini ısıttı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Polisler Çocuklarla Kar Topu Oynadı - Son Dakika

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