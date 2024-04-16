Polislerden doğum günü kızına jest - Son Dakika
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Yerel

Polislerden doğum günü kızına jest

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisleri çok seven 11 yaşındaki Edanur'un doğum gününü kutlamak için sürpriz yaparak pasta ve hediyelerle renklendirdi. Edanur'un mutluluğu karşısında gözlerinden okunurken, ailesi teşekkürlerini iletti.

16.04.2024 00:38
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Polislerden doğum günü kızına jest

ERZİNCAN - Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 yaşındaki Edanur'a doğum günü jestinde bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersevenler Mahallesi'nde ikamet eden ve polisleri çok seven Edanur'un 11. yaş gününü kutlamak için harekete geçti. Polisler, özenle hazırlanan pasta ve doğum günü hediyeleriyle birlikte Edanur'un yaş gününü renklendirdi.

Edanur'un mutluluğu, yapılan sürpriz karşısında gözlerinden okunurken, heyecanını gizleyemeyen genç kız ve ailesi, Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a ve Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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