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Polislerden doğum günü kızına jest

ERZİNCAN - Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 yaşındaki Edanur'a doğum günü jestinde bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersevenler Mahallesi'nde ikamet eden ve polisleri çok seven Edanur'un 11. yaş gününü kutlamak için harekete geçti. Polisler, özenle hazırlanan pasta ve doğum günü hediyeleriyle birlikte Edanur'un yaş gününü renklendirdi.

Edanur'un mutluluğu, yapılan sürpriz karşısında gözlerinden okunurken, heyecanını gizleyemeyen genç kız ve ailesi, Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a ve Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkürlerini iletti.