Polislere Baklava Sürprizi - Son Dakika
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Yerel

Polislere Baklava Sürprizi

Kahramanmaraş'ta kavga ihbarına giden polisler sürpriz baklava ile karşılaştı, jest için teşekkür ettiler.

03.04.2025 10:10
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Kavga ihbarına giden polislere baklavalı sürpriz

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde tatlı jestiyle karşılaştı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Komuta Merkezi'ne Onikişubat İlçesi Abülhamit Han Mahallesindeki bir berberde kavga olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube devriye ekipleri adrese yönlendirildi. Ekipler gelirken kavga ediyormuş gibi yapan gençler, biranda sürpriz yaptı. Olayın berberler tarafından kurgulandığı amacın görevde olan polislere jest çekmek olduğu ifade edildi. Polis ekipleri de bu anlamlı sürpriz için teşekkür etti.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Kavga, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polislere Baklava Sürprizi - Son Dakika

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