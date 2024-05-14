Polisten kaçarak markete giren şüpheli üzerinde ruhsatsız silahla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Polisten kaçarak markete giren şüpheli üzerinde ruhsatsız silahla yakalandı

Osmaniye'de polisten kaçan şüpheli, girdiği markette içerisinde ruhsatsız tabancayla yakalandı. Şüphelinin birçok suçtan kaydı olduğu belirlenirken, üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

14.05.2024 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisten kaçarak markete giren şüpheli üzerinde ruhsatsız silahla yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de polisten kaçan şüpheli, girdiği markette içerisinde ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Raufbey Mahallesi'nde şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi. Yakalanmamak için markete giren şüpheli kendisini takip eden polis ekipleri tarafından burada yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgusunda şüphelinin birçok suçtan kaydı olan Samet S. olduğu belirlenirken, üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Tabancaya el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelinin polisten kaçışı ve marketteki yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polisten kaçarak markete giren şüpheli üzerinde ruhsatsız silahla yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:33:04. #1.13#
SON DAKİKA: Polisten kaçarak markete giren şüpheli üzerinde ruhsatsız silahla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement