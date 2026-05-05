Polisten Öğrencilere Eğitim

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından öğrencilere yönelik başlatılan eğitim çalışması devam ediyor.
Eğitim çalışması İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Vediha Ahmet Kızılkaya Anaokulu'nda gerçekleştirildi. Eğitim çalışmasında miniklere 'polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil müdahale hattının etkin kullanımı, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı' konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim çalışmasının ilerleyen günlerde de farklı okullarda devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
