Polisten Özel Çocuklara Moral Ziyareti

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki polis ekipleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek özel çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kültür Mahallesi'ndeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, Tatvan Kaymakamlığı desteğiyle özel çocuklara balon ve şapka dağıttı. Yaş pasta kesimi sonrası palyaço gösterisiyle devam eden etkinlikte, yüz boyama yapılarak birbirinden farklı oyunlar sergilendi.

Özel çocukların mutluluğuna ortak olan polisler, insan sevgisinin önemi ve polislik mesleğini anlatarak, çocuklara telsiz kullanımını gösterdi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi sonrası ekip aracının tanıtımıyla son buldu.

Etkinlik sonrası gazetecilere konuşan Komiser Yardımcısı Emrullah Eren, "Değerli büyüklerimiz katkılarını hiçbir zaman eksik etmediler ve bu rehabilitasyon merkezlerine girerken hem onları topluma kazandırmak hem de onlarla vakit geçirmek gerçekten bizi mutlu ediyor. Boyama yapıyoruz. Tatvan Kaymakamlığının bastırmış olduğu balonları dağıtıyoruz. Türk bayraklarımız var. Bu süreçte özel çocukların mutluluğunu gözlerinden görebiliyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çocuklarının mutluluğuna şahit olan veliler, etkinlikte emeği olanlara teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devamını diledi. - BİTLİS