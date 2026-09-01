Polonya'da ilkokul ve kreşlerde akıllı telefon, tablet ve akıllı saat yasağı bugün yürürlükte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya'da ilkokul ve kreşlerde akıllı telefon, tablet ve akıllı saat yasağı bugün yürürlükte

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'da Temmuz ayında eğitim kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, ilkokul ve kreşlerde akıllı telefon, tablet ve akıllı saat gibi ses veya görüntü kaydedebilen cihazların bulundurulmasına yönelik yasak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme, 7-15 yaş arası öğrencileri kapsarken, yasak ders saatleri, teneffüsler ve okul dışı etkinlikleri de içeriyor; liselerde ise karar okul yönetimlerine bırakıldı.

Polonya'da ilkokul ve kreşlerde akıllı telefon, tablet ve akıllı saat gibi iletişim ve kayıt özelliğine sahip cihazlar bulundurulmasına yönelik yasak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Polonya'da eğitim kanununda Temmuz ayında yapılan değişiklikler doğrultusunda ülke genelinde ilkokul ve kreşlerde akıllı telefon ve benzeri cihazların kullanımının kısıtlanmasına yönelik yasak bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Anaokulu öğrencileri ile 1.-8. Sınıf arasındaki 7-15 yaş arası çocukları ilgilendiren düzenleme kapsamında öğrencilerin okula, ses veya görüntü kaydeden cihazlar getirmesi kısıtlanırken, liselerde ise kararı okul yönetimleri verecek.

Yasağın hem kamu hem de özel okullar için geçerli olduğu bildirildi. Kısıtlamanın yalnızca ders saatleriyle sınırlı olmadığı, teneffüsleri ve okul dışında düzenlenen etkinlikleri kapsadığı açıklandı. Yasak kapsamında, cep telefonlarının yanı sıra akıllı saat ve tablet gibi ses veya görüntü kaydı yapabilen ya da iletişimi mümkün kılan tüm cihazlar da düzenlemeye dahil edildi.

Norveç'teki araştırma örnek gösterildi

Yasağın gerekçesi olarak, akıllı telefonların çocukların sosyalleşme süreçlerini olumsuz etkilediği ve ruh sağlıkları üzerinde zararlı sonuçlara yol açtığı yönündeki uzman raporları dikkate alındı. Yerel basında yer alan haberlerde, benzer yasal düzenlemelerin en başarılı örneklerinden birinin Norveç'te uygulandığı belirtildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından 400'den fazla ortaokulun dahil edildiği araştırmanın sonuçlarına göre, telefon yasağı uygulanan okullarda kız öğrencilerde akran zorbalığı yaklaşık yüzde 46, erkek öğrencilerde ise yüzde 43 oranında azaldı. Araştırmada ayrıca, kız öğrencilerin akademik başarılarında ve ruh sağlığında da belirgin iyileşmeler kaydedildiği ifade edildi. Söz konusu sonuçların, Norveç'teki uygulamanın olumlu etkilerini ortaya koyduğu ve Polonya'da benzer bir düzenlemenin hayata geçirilmesinde de önemli rol oynadığı savunuldu.

Kaynak: İHA

Akıllı Telefon, Cep Telefonu, Teknoloji, Polonya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polonya'da ilkokul ve kreşlerde akıllı telefon, tablet ve akıllı saat yasağı bugün yürürlükte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:16
Fuhuş soruşturmasında gözaltına alınmıştı Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı hakkında karar verildi
Fuhuş soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı hakkında karar verildi
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
17:57
Tutuklanan Arif Kocabıyık’ın savcılıktaki ifadesi skandal
Tutuklanan Arif Kocabıyık'ın savcılıktaki ifadesi skandal
17:13
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 19:40:01. #7.12#
SON DAKİKA: Polonya'da ilkokul ve kreşlerde akıllı telefon, tablet ve akıllı saat yasağı bugün yürürlükte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement