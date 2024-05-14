Polonya'da pedofili suçlamasıyla tutuklanan rahibe 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor - Son Dakika
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Polonya'da pedofili suçlamasıyla tutuklanan rahibe 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Polonya'nın güneyindeki Alt Karpatya bölgesindeki bir kilisede görev yapan bir rahip pedofili suçlamasıyla tutuklandı. Rahip, çocukların çıplak fotoğraflarını çekmek, vücut dokunulmazlıklarını ihlal etmek ve çocuklarla beraber pornografik fotoğraflar çekmek suçlamalarını kabul etmedi. Önümüzdeki 3 ayı cezaevinde geçirecek olan rahip, çocuklara yönelik suçlardan dolayı 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

14.05.2024 14:52
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Polonya'da bir kilisede görev yapan pedofili suçlamasıyla tutuklanan rahip hakkında 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Polonya'nın güneyindeki Alt Karpatya bölgesindeki bir kilisede görev yapan bir rahip pedofili suçlamasıyla tutuklandı. Krosno Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan rahibin çocukların çıplak fotoğraflarını çektiği, vücut dokunulmazlıklarını ihlal ettiği ve çocuklarla beraber pornografik fotoğraflar çekildiği gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen rahip çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Önümüzdeki 3 ayı cezaevinde geçirecek olan rahip "15 yaşından küçük çocukların pornografik içerikli fotoğraf, video kaydını gerçekleştirmek" suçundan 10 yıla kadar, "15 yaşından küçük çocukların pornofrafik içerikli fotoğraf ve görüntülerine sahip olmak, saklamak ve yaymak" suçundan 5 yıla kadar hapisle yargılanacak. Rahip ayrıca "bireye şiddet ya da başka bir şekilde vücut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçundan da para cezası ya da 1 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Krosno Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada çocukların yararı gözetilerek mağdur çocukların sayısı, cinsiyetleri, rahip tarafından kaç kere istismara uğradıkları açıklanmadı. Ancak mağdurların hepsinin 15 yaşından küçük olduğu aktarıldı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Çocuk, Suç, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polonya'da pedofili suçlamasıyla tutuklanan rahibe 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'da pedofili suçlamasıyla tutuklanan rahibe 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor - Son Dakika
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