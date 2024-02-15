Porsuk Çayı Fare İstilasına Uğradı - Son Dakika
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Yerel

Porsuk Çayı Fare İstilasına Uğradı

Porsuk Çayı Fare İstilasına Uğradı

Eskişehir'in simgelerinden olan Porsuk Çayı'nda ve çevresinde fare popülasyonunun artışa geçmesi vatandaşları endişelendiriyor. Farelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde oluşan kötü görüntü, hem vatandaşlara hem de turistlere rahatsızlık veriyor. Vatandaşlar, Porsuk Çayı'na su yılanı atılması gibi çözüm önerileri sunarken, yetkililerden çalışma yapmalarını bekliyor.

15.02.2024 22:31  Güncelleme: 22:32
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Porsuk Çayı çevresi farelerin istilasına uğradı

Eskişehir'in turistik noktasını fare bastı

Bayram Soylu:

"Porsuk Çayı'na su yılanı atılırsa onlar fareleri yer"

Günay Kötek:

"Yetkililerden çalışma bekliyoruz"

Mahmut Aygür:

"Bu Porsuk'un temizliğinden kaynaklanıyor olabilir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in simgelerinden olan Porsuk Çayı'nda ve çevresinde son günlerde fare popülasyonunun artışa geçmesi vatandaşlar endişelendiriyor.

Turistlerin en uğrak noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın kenarlarındaki taşlarda ve boşluk alanlarda yaşayan fareler dikkat çekiyor. Özellikle İki Eylül Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi'nin kesişim noktasında ve Adalar Bulvarı üzerinde yoğunlukta olduğu görülen fareler, oluşturdukları kötü görüntü ile hem vatandaşlara hem de turistlere rahatsızlık veriyor. Suyun içerisinde yüzen ve kuşlar için atılan yiyeceklerle beslenen farelere çözüm olarak Porsuk Çayı'na su yılanı atılması gibi ilginç öneriler sunan vatandaşlar, yetkililerden konuyla ilgili çalışma yapmalarını bekliyor.

"Porsuk Çayı'na su yılanı atılırsa onlar fareleri yer"

Vatandaş Bayram Soylu, "Bence kötü, yani sakıncalı. Su yılanı var, insanı ısırmaz ve zehirli değil. Buraya onları atacaksın onları yer. Fareler yılanların besin zincirinde ilk başta geliyor. Tabii çevre temizliği çok önemli. Turistlerin en çok etkilendiği şartlardan birisi de çevre temizliği. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesi lazım" dedi.

"Yetkililerden çalışma bekliyoruz"

Günay Kötek, "Mutlaka önlem alınması gerekiyor. Farelerin görüntüsü iyi değil. Yani turist açısından da Eskişehir'de ikamet eden vatandaşların açısından da farelerin görünmesi pek hoş değil. Yetkililerden çalışma bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu Porsuk Çayı'nın temizliğinden kaynaklanıyor olabilir"

Mahmut Aygür ise, şunları söyledi:

"Belgesellerde izlediğim kadarıyla başka akarsularda da böyle oluyor. Suda yüzen farenin adı daha değişik galiba o kadarını bilmiyorum. Burada ben de geçen gün gördüm. Köprünün altındaki delikten içeriye girdi. Bu Porsuk Çayı'nın temizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Yaşıyorlarsa bana göre kalmalı. Onu yok edelim derken başka şeylere de zararı olacak belki."

Kaynak: İHA

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