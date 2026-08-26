Porsuk Çayı\'nda Romantik Evlilik Teklifi

Eskişehir'in simgesi haline gelen Adalar bölgesindeki Porsuk Çayında romantik anlar yaşandı. Umut Usşen isimli genç, kız arkadaşı İlayda Türk'e gondol turu sırasında sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Umut ve İlayda, Porsuk Çayı üzerinde gondol turuna çıktı. Gondol, Adalar bölgesindeki köprünün altına geldiği sırada üst köprüde duran arkadaş grubu tarafından "Benimle Evlenir Misin?" yazılı dev pankart açıldı. Pankartın açılmasıyla birlikte meşaleler yakılırken, çevredeki vatandaşlar da tezahürat ve alkışlarla çifte destek verdi. Umut Usşen, gondol üzerinde ayağa kalkarak yüzükle birlikte kız arkadaşı İlayda'ya evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen İlayda teklife "Evet" yanıtını verdi. Çiftin gondol üzerindeki o anları kameralara yansırken, köprüde ve kıyıda olan vatandaşlar da alkışlarla çifte destek oldular.