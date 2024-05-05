Eskişehir'de bulunan Porsuk Çayı'ndaki köprüde fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar Porsuk Bulvarı'nda bulunan yeşil köprüde fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Fotoğraf çekimi yoğunluğundan dolayı vatandaşlar köprüden geçmek için beklemek zorunda kaldı. Köprünün üzerinde güzel fotoğraf çekme çabası çevredeki insanların da dikkatini çekti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Porsuk Çayı'ndaki Köprüde Fotoğraf Çekimi Yoğunluğu - Son Dakika
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