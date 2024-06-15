Porto Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kapadokya Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Porto Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Joana Carvalho, Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk ve Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörü Doç. Dr. Sinan Akıllı ile bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk ve Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörü Doç. Dr. Sinan Akıllı, Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Alperen Özen ve Arş. Gör. Aslıhan Babacan da katıldı. Toplantıda, Erasmus+ KA131 Projesi kapsamında devam eden anlaşmalar ve iş birlikleri konuşuldu.
Ziyaret, Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi gezisi ardından son buldu. - NEVŞEHİR
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