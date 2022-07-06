Posacı ve Kaplan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Posacı ve Kaplan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

06.07.2022 18:00
Posacı ve Kaplan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geçtiğimiz hafta sonu Çakmar Mahallesi'nde meydana gelen ve mahalleyi tehdit eden arazi yangının çıktığı bölgede inceleme yaptı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geçtiğimiz hafta sonu Çakmar Mahallesi'nde meydana gelen ve mahalleyi tehdit eden arazi yangının çıktığı bölgede inceleme yaptı.

Geçtiğimiz Pazar günü Koçarlı İlçesine bağlı Çakmar Mahallesinde çıkan, Orman ekipleri, İtfaiye ekipleri, belediye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen ve yaklaşık 30 dönüm orman, zeytinlik ve tarım arazisinin yandığı yangın evleri de tehdit etmişti.

Meydana gelen yangın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ederken, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın Orman İşletme Müdürü Mustafa Koruk Çakmar Mahalle Muhtarı Engin Kara ile birlikte alanda inceleme yaparak arazileri zarar gören vatandaşlar ile bir araya geldi.

Yanan arazinin büyük çoğunluğunun kendilerine ait olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Orhan Yörük ve eşi Behiçe Yörük, Posacı ve Kaplan'a desteklerinden ve yanlarında olduklarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Kaplan, gerçekleştirdikleri inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Çakmarlı hemşerilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Milletvekilimiz Rıza Posacı, Aydın Orman İşletme Müdürü Mustafa Koruk ve arazileri zarar gören hemşerilerimiz ile birlikte inceleme yaparak yangının boyutunu gördük. Hasar tespit çalışmaları tamamlanmış sayılır. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek yaralarını sarma noktasında elimizden geleni yapma sözümüzü verdik. Yangın, yamaçtan evlerin bulunduğu hizaya kadar gelmiş. Çok şükür ki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülmüş. İnşallah bir daha hiçbir zaman böyle afetler ile karşılaşmayız. Yangın da arazileri zarar gören ve Çakmar mahallesinde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar başlattık" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nedim Kaplan, Koçarlı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Posacı ve Kaplan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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