Posof Halk Eğitimi Merkezi'nde Yılsonu Sergisi Açıldı

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Posof Halk Eğitimi merkezi Müdürlüğünün Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama programı kapsamında yılsonu sergisi açıldı. İş merkezinden açılan kursta kursiyerlerin yaptığı eserler sergilendi.

Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra Posof Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halit Özdemir yaptığı açılış konuşmasında yapılan kurslar konusunda bilgi verildi.

Posof'taki göç nedeniyle nüfuzun azalması usta öğretici bulmakta sıkıntılar yaşandığını bu nedenle de kurs sayısının da azaldığı belirtildi.

Posof Halk Eğitim Merkezi'nde yıl içerisinde 823 kişi kurslara kaydoldu. 2023-2024 döneminde 48 kurs açıldı. 430'u erkek, 389'u kadın kursiyer olmak üzere toplam 740 kursiyer başarı ile eğitimini tamamlayarak başarı belgesi almaya hak kazandı.

Program sonunda aşçılık kursuna katılanların yaptığı yemek ve tatlılar katılımcılara ikram edildi. - ARDAHAN