Posof Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla gerçekleşti

Ardahan'ın Posof ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Posof Belediyesi öncülüğünde organize edilen etkinliğe hem ilçe halkı hem de çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş yoğun katılım gösterdi.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci tarafından organize edilen kültür şenliği, ilçedeki mesire alanında gerçekleştirildi. Festival alanını dolduran binlerce vatandaş, etkinlik süresince büyük bir kalabalık oluşturdu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla resmi olarak başladı.

Aşıklık geleneği ve halk oyunları damga vurdu

Etkinliğin "Kültür ve Sanat Festivali" temasına uygun olarak, çevre illerden davet edilen çok sayıda ozan ve ses sanatçısı sahne aldı. Posof topraklarında yetişen ve vefat eden ünlü aşıkların evlatları ile torunları bu köklü geleneği ilçede yaşatmaya devam etse de festival programında bu yıl ağırlıklı olarak il dışından davet edilen konuk aşıklara ve halk oyunları ekiplerine yer verildi. Davetli sanatçıların ve halk dansları topluluklarının sergilediği gösteriler, katılımcılardan büyük beğeni topladı.