Posof\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'ın Posof ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı önünde yapılan tören Atatürk anıtına çelenklerin konmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programın sunucusu piyade Üsteğmen Halil İbrahim Çolak yaptı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Piyade Teğmen Yusuf Zengin Yaptı. Günün anlam ve önemi ile ilgili şiiri ise Üsteğmen Talha Öksüz okudu. Daha sonra Posof Şehitliğine gidildi ve Kuran-ı Kerim okunarak şehit ve gazilere dua edildi.