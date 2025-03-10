Posof\'ta Bahar Havası

Kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk havanın yaşandığı Posof'ta Ramazan ayı ile birlikte güneşli günler yaşanıyor.

Sürekli kar ve tipi ile kış mevsimini geçiren Posof'lular Mart ayı ve Ramazan ayı ile birlikte bahar mevsimini yaşamaya başladı. Hava sıcaklığının gündüz 8-10 dereceye kadar yükseldiği ilçede kent merkezindeki karın büyük bir bölümü de eridi. - ARDAHAN