Posof\'ta Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Yerel

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Ardahan'ın Posof ilçesinde dualarla idrak edildi.

Posof Merkez Camiindeki program din görevlileri tarafından icra edildi. Okunan Kuran ı kerimden sonra ilahiler ve salavatlar okundu.

Posof Müftüsü İsmail Bayram, mübarek üç aylar Ramazan ayı ile ilgili bilgi verdi. Yapılan duanın ardından yatsı namazı kılındı.

Programa ilçe halkı yoğun katılım gösterdi. - ARDAHAN