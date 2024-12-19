Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor.
İlçede yağan kar ve esen tipi bir çok yerde sorunları beraberinde getirdi. Bazı evlerin önü ve sokaklar kardan kapanması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar özellikle yaşlıların mağdur olduğunu ve belediyenin bu anlamda harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. - ARDAHAN
Son Dakika › Yerel › Posof'ta Kar Yağışı ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?