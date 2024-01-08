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Posof'ta Yapı Çökmesi Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Posof'ta Yapı Çökmesi Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Ardahan'ın Posof ilçesinde bir odunluk olarak kullanılan yapının çökmesi sonucu yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Saltanat Kurşun isimli kadın, yakacak almak için gittiği odunlukta çatının çökmesi sonucu yaralandı. Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılan Kurşun, maalesef kurtarılamadı. Cenazesi Posof merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Posof Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve kamu kurum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Posof\'ta Yapı Çökmesi Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 11:24,
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Ardahan'ın Posof İlçesinde odunluk olarak kullanılan yapının çökmesi sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Posof'ta yaşayan Saltanat Kurşun yakacak almak için odunlukta çatının çökmesi sonucu yaralandı. Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Saltanat Kurşun'un cenazesi Posof merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına a Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Posof Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve kamu kurum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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