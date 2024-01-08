Ardahan'ın Posof İlçesinde odunluk olarak kullanılan yapının çökmesi sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Posof'ta yaşayan Saltanat Kurşun yakacak almak için odunlukta çatının çökmesi sonucu yaralandı. Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Saltanat Kurşun'un cenazesi Posof merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına a Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Posof Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve kamu kurum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. - ARDAHAN
Son Dakika › Yerel › Posof'ta Yapı Çökmesi Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika