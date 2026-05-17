Postacı Yürüyüşü Türkiye Finali Düzce'de Yapıldı
Postacı Yürüyüşü Türkiye Finali Düzce'de Yapıldı

Postacı Yürüyüşü Türkiye Finali Düzce'de Yapıldı
17.05.2026 17:13
Düzce'de düzenlenen Postacı Yürüyüşü Türkiye Finali'nde 82 postacı yağmur altında yarıştı.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen "Postacı Yürüyüşü Türkiye Finali", Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yağmur altında kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlarda, illerinde birinci olarak finale yükselen 82 postacı şampiyonluk için ter döktü.

Düzce Valiliği önünde Vali Mehmet Makas ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in verdiği startla başlayan yarışta; 31 kadın postacı 5 kilometrelik, 51 erkek postacı ise 10 kilometrelik parkurda dereceye girmek için yarıştı.

Sağanak yağışa rağmen pes etmediler

Özellikle 31 kadın sporcunun yürüdüğü ilk etapta başlayan sağanak, yarışmacılara zor anlar yaşattı. Sırılsıklam olmalarına rağmen mücadeleyi bırakmayan yarışmacıların performansı alkış topladı. Zorlu mücadele sonunda kadınlarda İzmir PTT Başmüdürlüğünden Gülşen Çerçi birinci, Bursa'dan Ayşe Küçük ikinci, İstanbul'dan Sevcan Ayçiçek Gedik ise üçüncü oldu. Kadınlar takım sıralamasında 1. Bölge Müdürlüğü birinciliği, 2. Bölge Müdürlüğü ikinciliği, 14. Bölge Müdürlüğü ise üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise Konya PTT Müdürlüğünden Kadir Çolak birincilik ipini göğüslerken, Siirt'ten Cengiz Erdemci ikinci, Diyarbakır'dan Erdal Acu üçüncü sırada yer aldı. Erkekler takım sıralaması ise 9. Bölge, 10. Bölge ve 1. Bölge Müdürlüğü şeklinde oluştu.

Kupalarını çocuklarıyla birlikte kaldırdılar

Yarışların ardından dereceye giren postacılara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi. Törende renkli anlar yaşanırken, kadın postacılar kürsüye çocuklarıyla birlikte çıktı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

