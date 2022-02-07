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Postane Köprüsü'nün korkulukları yenilendi - Son Dakika

Postane Köprüsü'nün korkulukları yenilendi

07.02.2022 12:37
Postane Köprüsü'nün korkulukları yenilendi

Yalova Belediyesi ekipleri Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan Postane Köprüsü'nün korkulukları yenilerek ışıklandırmasını yaptı.

Yalova Belediyesi ekipleri Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan Postane Köprüsü'nün korkulukları yenilerek ışıklandırmasını yaptı.

Daha önce yapılan ışıklandırma ile güzel ve modern bir görünüme kavuşan Gazipaşa Caddesi'nde bu kez köprüde çalışma yapıldı. Yalova Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili, "Köprü üzerinde bulunan korkulukları hem yeniledik, hem de daha güzel bir görsel meydana gelsin diye ışıklandırdık. Yapmış olduğumuz çalışmayla daha önce ışıklandırılması tamamlanan Gazipaşa Caddesi daha güzel bir görünüme kavuştu" açıklamasında bulundu. - YALOVA

Postane Köprüsü'nün korkulukları yenilendi
Postane Köprüsü'nün korkulukları yenilendi

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Yalova Belediyesi, Gazipaşa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Postane Köprüsü'nün korkulukları yenilendi - Son Dakika


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