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Şehitkamil Belediyesi Basketbol Yetenek Yarışması ile Basketbol Tutkunlarını Bir Araya Getirdi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Basketbol Yetenek Yarışması ile Basketbol Tutkunlarını Bir Araya Getirdi

Şehitkamil Belediyesi, unutulmaz bir atmosferde gerçekleştirdiği Basketbol Yetenek Yarışması ile basketbol tutkunlarını bir araya getirdi.

Şehitkamil Belediyesi Basketbol Yetenek Yarışması ile Basketbol Tutkunlarını Bir Araya Getirdi
23.01.2024 - 10:06,  Güncelleme: 10:13
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Şehitkamil Belediyesi, unutulmaz bir atmosferde gerçekleştirdiği Basketbol Yetenek Yarışması ile basketbol tutkunlarını bir araya getirdi. Potada, All- Star organizasyonlarını aratmayan etkinlik, izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Dev adamlar ve potanın perilerinin parkurlarda zamana karşı yarışmasına sahne olan Basketbol Yetenek Yarışması, İbrahimli Spor Merkezi'nde farklı seanslarda yüzlerce basketbolseveri buluşturdu. Üç sayılık ve serbest atış yarışmalarıyla sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı buldukları bu organizasyon, Gaziantep genelindeki basketbol kulüplerde farklı forma renkleriyle mücadele eden sporcuların güçlü dostluk bağlarıyla bir araya gelmelerine imkan sağlandı.

"Basketbol camiasını bir araya getiriyoruz"

Tribünlerin büyük bir heyecan ve ilgiyle takip ettiği organizasyon sonrasında değerlendirme bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çeşitli organizasyonlarla basketbol camiasını bir araya getirme hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu,"Farklı yaş gruplarında basketbola çok büyük bir ilgi var. Biz de 3x3 Basketbol Turnuvaları başta olmak üzere çeşitli organizasyonlarla basketbol camiasını bir araya getiriyoruz. Basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan bu tür etkinlikler, çocuk ve genç yaştaki yeteneklerin keşfedilmesine ve basketbolun tabana yayılmasına çok önemli bir katkı sağlıyor. Yetenek parkuru, üç sayılık ve serbest atış yarışmalarına katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum. Sportif başarılar elbette çok kıymetli ancak buradaki temel amacımız, spor kültürünü çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamak. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza akademik ve sosyal yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi Basketbol Yetenek Yarışması ile Basketbol Tutkunlarını Bir Araya Getirdi - Son Dakika
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