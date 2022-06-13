Pozantı'da bahçe yolları düzenlendi

Adana'nın Pozantı ilçesinde son zamanlarda yağan yağmur suları nedeniyle bozulan köy ve bahçe yollarında düzenleme çalışması yapıldı.

Toplam 21 mahalleye sahip Pozantı ilçesinde, onlarca bahçe yolu bulunuyor. Çilek ve kiraz hasadı dönemi olması sebebiyle köylüler, günlerini genelde bağ ve bahçelerinde geçiriyor. Son günlerde yağan yağmurlar sebebiyle de genelde toprak olan bahçe yollarında bozulmalar meydana geldi. Bu sebeple Pozantı Belediyesi ekipleri de Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın talimatı ile greyder ve kepçelerle sabahtan akşama kadar bahçe yollarını yeniden düzenlediler.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçe genelindeki yollarda kilit parke taşı çalışmalarını gerçekleştirirken, bir yandan da tarımsal üretimin yoğun olduğu köylerdeki yolları iş makineleriyle bakımdan geçirdi.

Çiftçilerin tarım arazilerine ulaşmak için kullandığı yolları düzenleyerek bakımdan geçirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Çay, "İlçemizin her noktasına eşit hizmet götürme gayretindeyiz. Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişarelerde en çok istenen hizmetlerden bir tanesi de bahçe yollarının iyileştirilmesidir. Biz de yaklaşık bir haftadır yağan yağmur ve sağanak yağışlar nedeniyle bozulan tarla ve bahçe yollarını düzenleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi. - ADANA