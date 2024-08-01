Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği\'ni ağırladı

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Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) heyetini makamında ağırladı.

International Folk Dance and Music Festival 'Dancing in Prague' festivaline katılmak üzere Prag'a gelen Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neziha Bilen başkanlığındaki heyeti, Prag'taki elçilik binasında ağırladı. Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış, ERBALDER 'le ilgili bilgiler aldı. Bağış, derneğin vizyonu, kuruluş amacı, bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları hakkında sorular sordu.

Sorulan soruları cevaplayan ERBALDER Dernek Başkanı Neziha Bilen, "2024, Prague, Offıcıal Invıtatıon Internatıonal Folk Dance And Musıc Festival Dancıng ın Prague'da büyük bir onur ve gururla bayrağımızı, ülkemizi, Eskişehir'i ve derneğimizi temsil ettik. Avrupa'nın göbeğinde, Prag'ın merkezinde yankılanan ve herkesi coşturan 'Rumeli Türküleri' ve neşe dolu 'Balkan Dansları' ile festival programına güzel bir renk kattık. İzleyenlerin hafızalarında, uzun süre silinmeyecek olan izler bıraktık. Büyük bir hayranlıkla ve merakla dolaştığımız Prag sokaklarında birlik ve beraberlik ruhu içinde aramızdaki dayanışmanın güçlendirilmesini sağladık. Unutulmaz hatıralar biriktirdik. ERBALDER'in misyonunun ve vizyonunun önemine değindik. Sergilemiş olduğumuz harika performansla ülkeler arası kültürel diyaloğun gelişmesinde vermiş olduğumuz katkıyı bir kez daha ifade etmiş olduk. Atatürk'ün kara kalemle çizilmiş, el yapımı portresini, Prag Büyükelçimiz Dr. Egemen Bağış'a takdim ettik" dedi.

Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış da, "Atatürk Portresi, yeni taşındıkları bu binaya çok yakışacaktır. Nazik ziyaretleri için dernek yetkililerine teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR