Prenses Victoria'nın halkaladığı leylek Karaman'da ölü bulundu, 6 leylek daha öldü - Son Dakika
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Prenses Victoria'nın halkaladığı leylek Karaman'da ölü bulundu, 6 leylek daha öldü

Prenses Victoria\'nın halkaladığı leylek Karaman\'da ölü bulundu, 6 leylek daha öldü
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İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın temmuz ayında kendi elleriyle halkalayıp adını verdiği vericili yavru leylek, Afrika'ya göç yolculuğunda Karaman'da ölü bulundu. Aynı bölgede enerji nakil hatlarının altında toplam 6 ölü leylek tespit edilirken, kuşların elektrik akımına kapılmış olabileceği değerlendirildi.

İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın kendi elleriyle halkalayıp adını verdiği yavru leylek, Afrika'ya göç yolculuğunda yaklaşık 3 bin 500 kilometre uçtuktan sonra Karaman'da ölü bulundu. Aynı bölgede 6 leyleğin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, İsveç'in güneyinde yürütülen kuş koruma çalışmaları kapsamında İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın Temmuz ayında bizzat halkaladığı ve "Victoria" adı verilen vericili yavru leylek, 2 Ağustos'ta Afrika'ya ulaşmak üzere göç yolculuğuna başladı. İsveç, Danimarka, Almanya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye giriş yapan leyleğin hareketleri üzerindeki verici sayesinde takip edildi. Vericiden gelen sinyalin Karaman'da aynı noktada sabit kalması üzerine yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden bölgedeki vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine belirtilen konuma giden vatandaşlar, verici taşıyan leyleği ölü halde buldu. Aynı bölgedeki enerji nakil hatlarının altında yapılan incelemelerde toplam 6 ölü leylek tespit edildi. Kuşların elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği değerlendirilirken, leyleğin üzerindeki halkanın bilgileri İsveçli araştırmacılara ulaştırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prenses Victoria'nın halkaladığı leylek Karaman'da ölü bulundu, 6 leylek daha öldü - Son Dakika

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