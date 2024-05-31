PRODER tarafından düzenlenen çalıştayda gençlerin işsizlik ve istihdam sorunları ele alındı - Son Dakika
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Yerel

PRODER tarafından düzenlenen çalıştayda gençlerin işsizlik ve istihdam sorunları ele alındı

PRODER tarafından düzenlenen çalıştayda gençlerin işsizlik ve istihdam sorunları ele alındı

Eskişehir'de kurulan sivil toplum kuruluşu PRODER tarafından düzenlenen çalıştayda, gençlerin işsizlik ve istihdamla ilgili sorunları ve çözüm önerileri belirlendi. Çalıştayda geliştirilen çözüm önerileri rapor haline getirilerek kamuoyuna duyurulacak.

31.05.2024 15:10
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Eskişehir'de kurulan bir sivil toplum kuruluşu olarak projeler üreten PRODER tarafından, gençlerin işsizlik ve istihdamla ilgili sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla düzenlenen bir çalışta düzenlendi. Çalıştayda, 6 temel başlıkta ele alınan konuyla ilgili geliştirilen çözüm önerileri bir rapor haline getirildi.

PRODER'in son günlerde gündemde konuyu ele aldığı çalıştay, işsizliğe yönelik farkındalık oluşturmak ve çözümler üretmek amacıyla gerçekleştirildi. Üniversite öğrencileri ile düzenlenen ve 7 gün süren çalıştaya Türkiye'nin 27 farklı şehrinden gelen katılımcılar PROAKADEMİ adı verilen bu projede bir araya geldi. PROAKADEMİ projesi, gençlerin işsizlik ve istihdamla ilgili sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla düzenlenen çalıştay, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşti. Toplam 80 gencin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda genç işsizliği ve istihdam sorunu 6 temel başlıkta ele alındı. Katılımcılar tarafından konu hakkında çözüm önerileri geliştirildi. Bu öneriler yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler aracılığıyla sunulmak üzere rapor haline getirildi. Bu çerçevede, gençlerin işsizlik ve istihdam konularında fikirlerini belirlemek ve politika yapıcılarına sunmak, gençlerin seslerini duyurmak ve çözümlere katkıda bulunmak hedefleniyor. Çalıştayla ilgili raporlanan çözüm önerilerinin kamuoyuna duyurulduğunu açıklayan PRODER, gerekli belgelerin internet sitesi üzerinden paylaşılacağını açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Sivil Toplum, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel PRODER tarafından düzenlenen çalıştayda gençlerin işsizlik ve istihdam sorunları ele alındı - Son Dakika

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