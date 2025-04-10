Prof. Dr. Ayhan Kızıl, Vefatının 10. Yılında Anma Konseriyle Anıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Ayhan Kızıl, Vefatının 10. Yılında Anma Konseriyle Anıldı

Uludağ Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği özel bir konserle vefatının 10. yılında anıldı. Konserde Gustav Mahler'in 'Senfoni No. 5' eseri seslendirildi.

10.04.2025 23:14
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Prof. Dr. Ayhan Kızıl, vefatının 10. yılında BBDSO konseriyle anıldı

BURSA - Uludağ Üniversitesi eski Rektörü, Bursa Oda Orkestrası'nın kurucusu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın temellerini atan Prof. Dr. Ayhan Kızıl, vefatının 10. yılında düzenlenen özel bir konserle anıldı.

Prof. Dr. Ayhan Kızıl, rektörlüğü döneminde Bursa'ya bir konservatuvar ve senfonik orkestra kazandırma hayaliyle Bursa Oda Orkestrası'nı kurdu. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker'in de desteğiyle genişleyen bu oluşum, nefesli çalgılar topluluğuyla birleşerek Bursa Senfoni Orkestrası adıyla ilk senfonik konserlerini verdi. Kızıl'ın öncülüğünde gelişen bu yapı, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'na dönüştü.

2016 yılından bu yana geleneksel hale gelen anma konserinde bu yıl, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, şef Naci Özgüç yönetiminde sahne aldı. Orkestra, 20. yüzyıl müziğine yön veren büyük bestecilerden Gustav Mahler'in "Senfoni No. 5" adlı dev eseriyle sanatseverleri müzikal yolculuğa çıkardı.

Konser öncesi konuşan Uludağ İçecek AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, "Rahmetli babam Profesör Doktor Ayhan Kızıl, Uludağ Üniversitesi'nde iki dönem başhekimlik, üç dönem dekanlık, iki dönem Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. Tıp, spor ve kültür dünyasına Bursa'da her anlamda destek oldu. İzleyeceğimiz orkestranın tohumlarını, rahmetli babam Uludağ Üniversitesi rektörüyken attı. Bursa Senfoni Orkestrası'ndan bugün artık Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'na geldi. Babam için, Atatürk'ün izinde gitmek bir düşünce değil aynı zamanda bir yaşam tarzıydı. İlime ve bilime dayanarak hayatını yaşadı ve bizlere ışık tuttu. Aynı zamanda Bursa'da sanayi ve şehirle beraber üniversiteyi birbirine kenetledi. Sadece bir konser değil onu anmak üzere bizim bir teşekkürümüz. 10'uncu yıl sebebiyle konsere dostlarımızı davet ettik. Onun oluşturduğu orkestranın önünde oğlu olarak bu organizasyonda yer almaktan çok gurur duyuyorum. Ne mutlu bize bu güzellikleri öğretmiş ve ondan sonrada sürdürebiliyoruz. İnsanlar, ekonomik anlamda bir yere geldikten sonra şehir ve ülkelerine kültür, sanat ve spor sevgileriyle bir hizmet etmeli. Biz de bu hizmeti etmeye devam ediyoruz. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. İyi ki Ayhan Kızıl'nın oğullarıyız. Ne mutlu bize bu güzel konserde onu anacağız" ifadelerini kullandı.

Anma konserine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, Uludağ İçecek Türk AŞ. Onursal Başkanı Mehmet Hakkı Erbak, Uludağ İçecek Türk AŞ. CEO'su Levent Kömür, Ayhan Kızıl'ın oğulları Ömer Kızıl, Levent Kızıl ve aileleri katılım gösterdi.

83 sanatçıdan oluşan BBDSO'nın konserleri farklı konuk şefler ve sanatçıların katılımıyla sezon boyunca devam edecek. Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium'un katkılarıyla düzenlenen konserlerle ilgili detaylı bilgi için bursasenfoni.gov.tr web sitesi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Ayhan Kızıl, Vefatının 10. Yılında Anma Konseriyle Anıldı - Son Dakika

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