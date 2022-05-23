Prof. Dr. Bilal Çoban: "Yol haritası oluşturmak önemlidir" - Son Dakika
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Prof. Dr. Bilal Çoban: "Yol haritası oluşturmak önemlidir"

23.05.2022 13:24
Prof. Dr. Bilal Çoban: "Yol haritası oluşturmak önemlidir"

1834 yılında ilk defa Harput'tan Elazığ'a inen bir şehirde olduklarını aktaran Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban "Kuruluşun 200. yılı 2034 yılına denk gelecek.

1834 yılında ilk defa Harput'tan Elazığ'a inen bir şehirde olduklarını aktaran Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban "Kuruluşun 200. yılı 2034 yılına denk gelecek. Nasıl ki cumhuriyetin 100. yılı 2023 ve 2071 gibi vizyonlar varsa, bizimde şehrimizin biz vizyonu olsun dedik. Yol haritası oluşturmak önemlidir" dedi.

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban bugün kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Çoban burada kentle ilgili planladığı çalışmaları anlattı.

Hazar Stratejik Araştırmaklar Merkezi olarak hazırlık çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Prof. Dr. Bilal Çoban, "Önümüzdeki süreçte neler yapılması gerekiyor bunu konuşmalıyız. İdeolojik tartışmalar ve partisel görüşler bir kenara bırakılmalı. 2023 geçekten çok önemlidir. Cumhuriyetin 100. yılıdır. Gelecek projeksiyonu inşallah Haziran ayında yapılacak seçimle belirlenecek. Ama ilimizi mutlak bir şekilde geleceğe taşıyacak yeni projeksiyonlar ve yeni vizyonlar oluşturmak zorundayız. 1834 yılında ilk defa Harput'tan Elazığ'a inen bir şehirdeyiz. Kuruluşun 200. yılı 2034 yılına denk gelecek. Nasıl ki cumhuriyetin 100. yılı 2023 ve 2071 gibi vizyonlar varsa, bizimde şehrimizin biz vizyonu olsun dedik. Yol haritası oluşturmak önemlidir. Bizde şehrimizin kuruluşunun 200. yılında nerede bir Elazığ hayal ediyoruz. Bizler hepimiz şehrin geleceğinde bir araya gelebiliyor muyuz. Bu kaygıdan hareketle 2 tane çalışma yaptık. Bunlardan bir tanesi sektörel çalışma. 10 tane sektör belirledik. Biz aslında eğitim, tarım ve hayvancılık şehir olabiliriz. Bu tarzda 10 tane sektör belirledik. Mesela 2034 yılına kadar eğitimle ilgili neler yapılmalı. Bir öneri ve proje çalışması yaptık. Aynı şekilde su ürünleriyle de ilgili çalışma yaptık. Geç kalınmış, çılgın olmayan ve mutlaka yapılması gereken çalışmaları belirledik. Bunları da bir kitap haline dönüştürmüş olduk. İlçelerle ilgili de çalışmalar yaptık. Oturduk ilçeler için tek tek hazırladık. O ilçeye özel ne yapılması lazım, neler olması gerekiyor. İlçenin güçlü ve zayıf yönlerini, tehlikelerini, fırsatlarını ortaya koyduk. O ilçede mutlaka olması gereken projeler oluşturuldu" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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