Köy Enstitüleri\'nin 86. yılında Aydınlanma Onur Ödülü sahibini buldu

18.04.2026 22:40  Güncelleme: 22:45
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği'nin (YKKED) Aydınlanma Onur Ödülü'nü, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği törenle Prof. Dr. Bilsay Kuruç aldı. Törende Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eğitimin önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği'nin (YKKED), Aydınlanma Onur Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Bilsay Kuruç oldu. Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Tüm bu imkanları başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bize bu yolu açanlara borçluyuz" dedi.

Anadolu'nun makus tarihini değiştiren Köy Enstitüleri'nin 86. kuruluş yıl dönümü, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aydınlanma Onur Ödül Töreni ile kutlandı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen törende, Aydınlanma Onur Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Bilsay Kuruç oldu. Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Aydınlanma Onur Ödülü'nü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, YKKED Genel Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu ve YKKED Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü'nün elinden aldı. Düzenlenen törende Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası konser verirken, YKKED Bursa Şubesi Halk Oyunları Topluluğu da sahnelediği gösteriyle geceye renk kattı.

Türkiye'nin daha güzel, daha aydınlık ve hak ettiği değeri bulması için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu hafta içinde kaybettiğimiz canlarımız, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için bir kez daha Allah'tan rahmet; tüm ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyorum. Söylenecek o kadar çok söz var ki, ne ara bu hale geldik ve daha kötüye doğru nasıl gidiyoruz? Bunun farkında olmak zorundayız. Çözümü; önce ailede, daha da önemlisi eğitim kurumlarında ve eğitim sisteminde. Hep birlikte üretmek durumundayız. Artık böyle bir zorunluluğumuz var" dedi.

"Ben de Köy Enstitüsü mezunu bir dedenin torunuyum. Annem öğretmen, babam ise mühendis. Cumhuriyetin aydınlarının oluşturduğu fırsat eşitliği sayesinde parasız yatılı okudum" diyen Başkan Aydın, "Tüm bu imkanları başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bize bu yolu açanlara borçluyuz. Bugün bu şehirde yöneticilik yapabiliyorsam, onların sayesindedir. Dolayısıyla kendilerine sonsuz şükranlarımı bir kez daha sunuyorum" dedi.

"Şu anda kütüphane sayımız 12'ye ulaştı"

Geceyi düzenleyen Köy Enstitüleri Derneği'ne de teşekkür eden Başkan Aydın, "Göreve geldiğimizde ilk olarak Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ni açtık. Ardından İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi'ni hizmete sunduk. Şu anda kütüphane sayımız 12'ye ulaştı. İki ay içinde de Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'ni, Hisar Arkeopark projemizin açılışıyla birlikte Bursalıların hizmetine sunacağız. Değerli hocamız Prof. Dr. Bilsay Koruç, YKKED 2026 Aydınlanma Onur Ödülü'nü aldı, kendisini tebrik ediyorum. Bu anlamlı geceyi düzenleyen Köy Enstitüleri Derneği'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte, Türkiye'nin daha güzel, daha aydınlık ve hak ettiği değeri bulması için mücadelemizi

sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Köy Enstitüleri, Yerel Yönetim, Bilsay Kuruç, Erkan Aydın, Osmangazi, Türkiye, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

