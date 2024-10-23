Prof. Dr. Celal Şengör, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nu Ziyaret Etti

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Profesör Doktor Celal Şengör, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Şengör ve Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Şengör, Çerçioğlu'nu Aydın'daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Başkan Çerçioğlu ise Şengör'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN