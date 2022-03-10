Prof. Dr. Çetin: "İstiklal Marşı'mızı anlamaya dönük çalışmalar yapılmalı" - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin'in konuşmacı olarak katıldığı İstiklal Marşı'mızı Anlamak Konferansı gerçekleştirildi.

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Prof. Dr. Çetin, "İstiklal Marşı'nın anlaşılması, yorumlanması ve açıklanması gerekiyor. İstiklal Marşı ile ilgili yapılan programlarda daha çok anlamaya dönük çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Çetin, İstiklal Marşı'nın salt bir tarihsel metin olmadığına vurgu yaptığı konuşmasında, "1920'li yıllar, işgal ve milli mücadele dönemi şartları içerisinde üretilmiş bir metin olmasına rağmen güncelliğini ve evrenselliğini koruyan, kıyamete kadar da Türk Milleti olarak hepimizin ortak mutabakat metni olmaya devam edecektir. Bizi millet yapan temel bileşenlerimizden birisi" diyerek, İstiklal Marşı'nı tarihsel anlamda kendi şartları içerisinde hem de günümüze dönük boyutu konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

"Ezbere okumak yeterli değil"

İstiklal Marşı'nın barındırdığı temel bazı milli ve manevi değerler olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin konuşmasında, "İstiklal Marşı; İstiklal, hürriyet, bayrak, vatan, ezan, azim, irade, kararlılık, medeniyet bütün bunları kapsayan bir metindir. Bu değerleri 1920-1922 yılları içerisinde, milli mücadelenin devam ettiği süre içerisinde bunların önemi vardı, bugün de var, gelecekte de var olacak. İstiklal Marşı anma toplantıları her yıl 12 Mart nedeniyle yapılıyor ama yapılan bu çalışmalar genellikle tarihsel bağlamda kalıyor. Sadece milli mücadele dönemiyle ilişkisi anlatılıyor. İstiklal Marşımızı anlamak derken, Mehmet Akif Ersoy bu metin kanalıyla bize, Türk nesillerine bundan sonraki geleceğimize, gençlerimize hangi temel değerleri aşılamak istiyor, neyin üzerinde ısrarla duruyor, millet olarak Müslüman ve Türk olarak yaşayabilmemiz için hangi değerleri içselleştirmemiz gerektiğini vurguluyor. 'İstiklal Marşı'nı Anlamak' adlı kitabımda ortaya koyduğum gibi marşımızın her mısrasının arka planında yer alan sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik askeri sebepleri ve bütün bunlarla ilişkisini kaynaklara, belgelere dayalı olarak ortaya koydum. İstiklal Marşı'mızı sadece ezbere okumak yeterli değil. Bu metnin anlaşılması, yorumlanması ve açıklanması gerekiyor. İstiklal Marşı ile ilgili yapılan programlarda da daha çok anlamaya dönük çalışmaların yapılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar'ın da katıldığı konferansın sonunda, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin'e günün anısına hediye takdim edildi. - GAZİANTEP