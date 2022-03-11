Prof. Dr. Emin Balkan, "Siyaset, BAL-GÖÇ'ün içinde olmayacak" - Son Dakika
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Prof. Dr. Emin Balkan, "Siyaset, BAL-GÖÇ'ün içinde olmayacak"

11.03.2022 08:58
Prof. Dr. Emin Balkan, "Siyaset, BAL-GÖÇ'ün içinde olmayacak"

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

Saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan ve ekibi, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Görükle Şubesi ve Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Prof. Dr. Emin Balkan, ekibi ile birlikte Demirtaş Dumlupınar mahallesine gerçekleştirdikleri ziyarette, muhtar Emin Topaloğlu ve Demirtaş sakini vatandaşlar ile camianın soruları, beklentileri ve yeni dönemde yapılması hedeflenen projeler üzerine istişarelerde bulundu. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Görükle Şubesi'ne gerçekleştirdikleri ziyarette de camianın talepleri ve hedefleri üzerine Dernek Başkanı Nazif Cesur ile görüşen Balkan, "Her zaman BAL-GÖÇ' ün yanında olacaklarını ifade eden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Görükle Şubesi Başkanı Nazif Cesur ve ekibine, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Emin Toplaoğlu'na ve Demirtaşlı vatandaşlara gösterdikleri misafirperverlik ve samimiyetleri için teşekkür ederiz" dedi.

"BAL-GÖÇ siyasetin içinde olmayacak"

Seçim ziyaretleri kapsamında BAL-GÖÇ'ün partiler üstü olacağını bir kez daha vurgulayan Balkan, " BAL-GÖÇ sıradan bir dernek değil, partiler üstü olması lazım. BAL-GÖÇ siyasetin içinde olacak ama siyaset BAL-GÖÇ' ün içinde olmayacak. Bursa'da nüfusun yarıdan fazlası Balkan göçmeniyse biz tek bir parti de olamayız. Her partide bizim kardeşimiz olsun, her partiden milletvekilimiz, belediye başkanımız, meclis üyemiz de olsun. Ama bu çatının altında partizanlık yapmasınlar. Ben herhangi bir partinin yamacında olmayacağım" ifadelerini kullandı. - BURSA

Prof. Dr. Emin Balkan, Siyaset, BAL-GÖÇ'ün içinde olmayacak

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Dumlupınar, Görükle, Siyaset, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Emin Balkan, 'Siyaset, BAL-GÖÇ'ün içinde olmayacak' - Son Dakika


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