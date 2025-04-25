Prof. Dr. Erol Güngör İçin Anma Programı Düzenleniyor

Düzce Belediyesi, şehrin kültür merkezinde adı yaşayan ünlü Sosyolog ve Mütefekkir Prof. Dr. Erol Güngör'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı hazırladı. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde 29 Nisan Salı günü saat 14: 00'de düzenlenecek panele tüm Düzceliler davet edildi.

Düzce Belediyesi, kültür sanat faaliyetlerine devam ederken anma programlarındaki hassasiyeti ile dikkat çekiyor. Düzce Belediyesi kültür merkezine ismi verilerek hatırası yaşatılan ilim ve fikir insanlarından olan Prof. Dr. Erol Güngör'ün vefat yıl dönümü düzenlenecek program ile anılacak. 20. Yüzyılın yetiştirdiği en önemli Sosyolog ve Yazarlardan olan Prof. Dr. Erol Güngör'ün eşi Prof. Dr. Şeyma Güngör'ün de katılması planlanan panelde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, KOÇAV Kurucu Başkanı Avukat Dr. Ali Ürey ve Türk Ocağı Düzce Şube Başkanı ve Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Dr. Tamer Atmaca konuşmacı olarak yer alacak.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde 29 Nisan Salı günü saat 14: 00'de düzenlenecek ve Güngör'ün vefatının 42. yılının anılacağı panele tüm Düzceliler de davet edildi. - DÜZCE